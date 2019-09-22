Проснувшийся Берг, великолепный Влашич. Оценки по итогам матча ЦСКА — «Краснодар»

ЦСКА
Игорь Акинфеев – 3.5. Вряд ли к Акинфееву могут быть какие-либо претензии из-за пропущенных мячей. В первом случае Маркус Берг бил с пары метров в пустые ворота, во втором — пробил по такой удивительной траектории, что голкипер ничего не мог поделать. Из пяти ударов в створ Акинфеев отразил три.
?? Маркус Берг оформляет дубль за 3 минуты.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2019
? #ЦСКАКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
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Звонимир Шарлия – 4.0. То, что творилось во втором тайме с защитой ЦСКА, нельзя назвать нормой. Всё это напоминало происходившее в Разграде. Но Шарлия в этом матче был лучшим из тройки защитников. В его активе – 4 отбора, 4 перехвата и 5 выносов. Абсолютно лучшие показатели в составе обоих клубов.
Игорь Дивеев – 3.5. Дивеев тоже много трудился, но у него были всё же показатели похуже. В то же время серьёзных ошибок Дивеев избежал.
Вадим Карпов – 3.0. Карпов пока привыкает к новой роли. Юный защитник явно осваивается, но из всей тройки заметно, что именно ему не хватает опыта. Отсюда неудачные выносы, периодическая потеря позиций.
Ильзат Ахметов – 3.5. Ахметов провёл посредственный матч. Да, он отметился высокой точностью передач (84,2%), но обостряющими и потенциально голевыми из них была лишь одна.
Марио Фернандес – 3.5. Фернандес проделал традиционно большой объём работы, только на этот раз Марио явно не казался настоящим лидером ЦСКА. За всю игру Фернандес нанёс лишь 1 удар по воротам.
Константин Кучаев – 3.5. Кучаев мало в чём уступил Фернандесу на своём фланге. Главным достижением Константина стало участие в голевой атаке москвичей. Именно Кучаев нанёс первый удар в эпизоде с третьим голом, а дальше уже мяч в ворота отправил Влашич.
Никола Влашич – 4.5. Безусловно, лучший игрок матча. Влашич не только забил два мяча, но ещё и ассистировал Фёдору Чалову. В концовке Влашич ещё и отлично отрабатывал в обороне, да и мешал сопернику начать очередную атаку.
Кристиян Бистрович – 3.0. Бистрович в этой игре фактически потерялся. Хорват не нанёс ни одного удара по воротам, за всю игру сделал лишь 27 передач, хотя и провёл на поле 90 минут.
Арнор Сигурдссон — 3.0. Не попал в игру и Сугурдссон. Исландец неплохо отвлекал на себя внимание соперников, но нанёс лишь 1 удар по воротам, да и в целом не впечатлил.
Фёдор Чалов — 4.0. Чалов в этом матче забил прекрасный гол, да и в общем был весьма заметен.
Точный выстрел Фёдора Чалова в дальний угол.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2019
? #ЦСКАКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
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Яка Бийол – 3.5. Словенский полузащитник здорово помог ЦСКА в обороне. Появившись на поле на 63-й минуте, он вступал в верховые дуэли, которые армейцы явно проигрывали.
Константин Марадишвили – б/о. Марадишвили хоть и успел отметиться ударом по чужим воротам, но получил слишком мало времени, чтобы себя проявить.
«Краснодар»
Матвей Сафонов – 3.5. Вряд ли есть прямая вина Сафонова в каком-либо из пропущенных мячей. Голкипер «Краснодара» делал то, что мог. Но пенальти в исполнении Влашича и удар Чалова были неберущимися. Возможно, он мог сыграть лучше в эпизоде с третьим голом, но нужно учитывать, что Сафонов только отразил опасный удар Кучаева и тут же поднялся на ноги. В такой ситуации реагировать тяжело.
Йон Гудни Фьолусон – 3.0. Фьолусон, как и вся защитная линия «Краснодара», провёл слабый матч. Фьолусон регулярно проигрывал верховую борьбу, совершил лишь 1 отбор. Пожалуй, более-менее Фьолусон лишь преуспел в передачах, которые у исландца на уровне.
Александр Мартынович – 3.0. Капитан «Краснодара» пока явно не в форме. В эпизоде с голом Чалова действовал не слишком расторопно, не смог заблокировать и удар Влашича в третьем голе. Понятно, что прямой вины Мартыновича там нет, но от лидера обороны команды можно было ждать большего.
Сергей Петров – 3.5. Петров неплохо подключался к атакам, выполнил 65 передач (лучший показатель во всей команде). В обороне, как и у других игроков гостей, у него совсем не пошло.
Дмитрий Скопинцев – 3.0. Стоцкий провёл неудачный матч. Хоть и подключался к атакам, но совершенно не был эффективен.
Дмитрий Стоцкий - 2.5. Стоцкого тренерский штаб "Краснодара" заменил уже после первого тайма. Совершенно ничем не запомнился впереди, да и был виноват в пенальти. Понятно, что мяч попал в руку Стоцкому, но всё равно обычно в таких ситуациях руки заводят за спину, чего он не сделал.
Кайо — 3.5. Бразильский опорник пока произвёл неоднозначное впечатление. Есть классный пас, колоссальная работа в обороне (5 отборов и 6 перехватов), но пока непонятно, насколько он готов разгонять атаки команды. В этом матче Кайо был неплох.
Вандерсон – 4.0. Вандерсон в этой игре здорово проявил себя, как лидер команды. Бразилец с бельгийским паспортом был практически везде. Только посмотрите на тепловую карту! Да, с ударами и обостряющими передачами было не очень, но такой работоспособности можно позавидовать.
Даниил Уткин – 2.0. Юниор «Краснодара» совершенно выпал из игры. Чудовищные показатели – 11 передач при точности 54,6%. Полный провал.
Кристоффер Ольсон – 3.0. Ольссон провалил первый тайм, в которым был совершенно незаметен, но преобразился во втором. В итоге швед был одним из лучших в команде по точности передач (82%).
Ари — 2.5. У Ари был отличный шанс забить в первом тайме, но он его не использовал. В целом, в этой игре Ари выглядел неважно. За весь матч он нанёс лишь 1 удар по воротам.
Магомед-Шапи Сулейманов – 3.5. Сулейманов, вышедший на поле на второй тайм, придал своей команде динамики и агрессии. Да, в ряде эпизодов он явно перегибал (эмоции мешали), но принёс пользу. В активе Шапи — ключевые передачи на обострение.
Маркус Берг — 4.0. Наконец, Берг ответил многочисленным критикам. Да, в первом голе он забивал уже в пустые ворота, а во втором — шведу удался удивительно точный удар головой (явно не обошлось без везения). Но именно выход Берга помог перевернуть игру.
Руслан Камболов – 3.5. Камболов вышел на поле на 71-й минуте, помог зацементировать центр поля, провёл неплохой матч, но не блистал.
Фото - Championat.com, WhoScored.