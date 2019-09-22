Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (2:3) в матче 10-го тура РПЛ.
"Тяжело сказать, почему начали плохо, будем разбираться. Есть положительные эмоции от того, что сумели поменять ход игры. Не могу рассказать, что тренер сказал в перерыве, это останется в раздевалке.
Думаю, не получилось изначально навязать свою игру. Впредь не надо позволять им так захватывать инициативу. По поводу пенальти не могу ничего сказать, надо смотреть повтор.
Нам нужно играть все время так, как мы играли сегодня во втором тайме. Без кубкового матча никуда, но у нас слишком много игр, это тяжело. Нам сейчас нужно реабилитироваться перед нашими болельщиками, показать то, что мы умеем", - цитирует Сафонова Sport24.ru.
Матвей Сафонов: "Краснодару" нужно всегда играть так, как с ЦСКА во втором тайме
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