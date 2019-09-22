Если Хохлов буде отправлен в отставку, его приемником с большой долей вероятности может стать старший тренер молодежной сборной России (до 21 года) Михаил Галактионов.
Ранее Галактионов возглавлял сборные России разных возрастов (U17, U19, U20) и "Ахмат".
"Динамо" рассматривает Галактионова в качестве возможной замены Хохлову
"Динамо" определилось с кандидатурой специалиста, который может заменить Дмитрия Хохлова на посту главного тренера.
Фото: "Чемпионат"
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