"Динамо" рассматривает Галактионова в качестве возможной замены Хохлову

"Динамо" определилось с кандидатурой специалиста, который может заменить Дмитрия Хохлова на посту главного тренера.



Фото: "Чемпионат"

Если Хохлов буде отправлен в отставку, его приемником с большой долей вероятности может стать старший тренер молодежной сборной России (до 21 года) Михаил Галактионов.



Ранее Галактионов возглавлял сборные России разных возрастов (U17, U19, U20) и "Ахмат".