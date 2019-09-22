"Покойся с миром, мой жёлто-синий друг по "Ростову". Ты был очень сильным. Горжусь тем, что знал тебя", — написал Азмун в своём инстаграме.
Сердар Азмун выразил соболезнования в связи с уходом из жизни болельщика "Ростова"
Форвард "Зенита" Сердар Азмун выразил соболезнования в связи с уходом из жизни известного болельщика "Ростова" инвалида-колясочника Фёдора Тахтамышева.
"Покойся с миром, мой жёлто-синий друг по "Ростову". Ты был очень сильным. Горжусь тем, что знал тебя", — написал Азмун в своём инстаграме.
"Покойся с миром, мой жёлто-синий друг по "Ростову". Ты был очень сильным. Горжусь тем, что знал тебя", — написал Азмун в своём инстаграме.
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