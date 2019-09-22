Сердар Азмун выразил соболезнования в связи с уходом из жизни болельщика "Ростова"

Форвард "Зенита" Сердар Азмун выразил соболезнования в связи с уходом из жизни известного болельщика "Ростова" инвалида-колясочника Фёдора Тахтамышева."Покойся с миром, мой жёлто-синий друг по "Ростову". Ты был очень сильным. Горжусь тем, что знал тебя", — написал Азмун в своём инстаграме.