Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал о впечатлениях от матча 10-го тура РПЛ против "Краснодара".
"Стартовать в основе с разгромного поражения было тяжело, но меня поддерживали игроки. Сегодня уже не было ни страха, ни волнения. Ребята говорили, что все хорошо. Настроение боевое было. Я уже месяц тренировался с командой, со всеми в хороших отношениях, со всеми общаюсь, с Гончаренко тоже проблем нет. В прошлом году заканчивал сезон с травмой, не играл, но уже все хорошо", - цитирует Карпова Sport24.ru.
17-летний защитник ЦСКА Карпов: сегодня уже не было страха и волнения
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