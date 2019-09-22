Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал победу над "Краснодаром" (3:2) в домашнем матче 10-го тура РПЛ.
"Почему во втором тайме было сложнее? Скорее всего, это психология. В первом тайме сыграли здорово, просто надо было так же продолжать во втором, создавать больше моментов для взятия ворот. Но, к сожалению, психология взяла свое. Мы отошли назад, была нервная концовка. Хорошо, что выиграли после неудачного начала в Лиге Европы (поражение 1:5 от "Лудогорца"). Эта победа для болельщиков. Мы сделали все, что могли. Надеюсь, они простят нам то поражение.
Я подбадривал ребят, говорил, что надо сконцентрироваться, ведь любая ошибка могла привести к голу. Если честно, не ожидал, что получу награду лучшему игроку. Конечно, я считаю, что лучший игрок — это наша команда. Каждый бился друг за друга и за болельщиков. Мы были лучше. Думаю, что каждый заслужил эту награду", - цитирует Ахметова "Матч ТВ".
Ильзат Ахметов: победа над "Краснодаром" - для болельщиков. Надеюсь, они простят поражение в Болгарии
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