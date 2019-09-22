» » Ильзат Ахметов: победа над "Краснодаром" - для болельщиков. Надеюсь, они простят поражение в Болгарии

Ильзат Ахметов: победа над "Краснодаром" - для болельщиков. Надеюсь, они простят поражение в Болгарии

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал победу над "Краснодаром" (3:2) в домашнем матче 10-го тура РПЛ.

"Почему во втором тайме было сложнее? Скорее всего, это психология. В первом тайме сыграли здорово, просто надо было так же продолжать во втором, создавать больше моментов для взятия ворот. Но, к сожалению, психология взяла свое. Мы отошли назад, была нервная концовка. Хорошо, что выиграли после неудачного начала в Лиге Европы (поражение 1:5 от "Лудогорца"). Эта победа для болельщиков. Мы сделали все, что могли. Надеюсь, они простят нам то поражение.

Я подбадривал ребят, говорил, что надо сконцентрироваться, ведь любая ошибка могла привести к голу. Если честно, не ожидал, что получу награду лучшему игроку. Конечно, я считаю, что лучший игрок — это наша команда. Каждый бился друг за друга и за болельщиков. Мы были лучше. Думаю, что каждый заслужил эту награду", - цитирует Ахметова "Матч ТВ".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ахметов Краснодар ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Джанни Инфантино - о расизме в Италии: нужно выявлять виновных и выкидывать их со стадионов
Игрок "МЮ" Джонс, вероятно, сказал, что Сульшера уволят "завтра утром"
Ильзат Ахметов: победа над "Краснодаром" - для болельщиков. Надеюсь, они простят поражение в Болгарии
17-летний защитник ЦСКА Карпов: сегодня уже не было страха и волнения
Рио Фердинанд вступился за Сульшера после поражения "МЮ" от "Вест Хэма": за что его увольнять?
Мауро Икарди: "Интер" ничего не выигрывает, а "ПСЖ" - клуб-победитель
Гари Невилл: возможно, "МЮ" еще нужно потратить еще 1 млрд евро на усиление состава
"Лион" потерпел поражение от "ПСЖ"
"Реал Мадрид" в гостях обыграл "Севилью"
Виктор Гончаренко: Чалову попали по лицу, но ничего страшного не случилось, это футбол
ЦСКА - "Краснодар": фотоотчет встречи
Сердар Азмун выразил соболезнования в связи с уходом из жизни болельщика "Ростова"
"Динамо" рассматривает Галактионова в качестве возможной замены Хохлову 4
Жозе Моуринью: думаю, "МЮ" финиширует между 4-м и 6-м местом
Йозуа Киммих: Тер Штеген недоволен тем, что не играет в сборной? Не вижу в его словах ничего такого
"Ювентус" продаст Дибалу в январе
Матвей Сафонов: "Краснодару" нужно всегда играть так, как с ЦСКА во втором тайме
Арнор Сигурдссон: мы не должны допускать того, что произошло в начале второго тайма
Федор Смолов - о пенальти в матче с "Оренбургом": была уверенность, что реализую
Проснувшийся Берг, великолепный Влашич. Оценки по итогам матча ЦСКА — «Краснодар» 3
Мурад Мусаев: вся страна видела, что на Берге был пенальти. Почему даже нельзя пойти и посмотреть повтор? 37
Никола Влашич: наверное, нужно было получить такую встряску, как в Болгарии 1
Виктор Гончаренко: такие матчи, как с "Краснодаром", закаляют характер команды 13
Сергей Матвеев: второй тайм понравился. Если продолжить играть так, у "Краснодара" все будет хорошо 4
Магомед Оздоев раскритиковал работу платформы Okko: может, они уже сделают нормальную трансляцию? 5
Снова пять, но уже на двоих. ЦСКА так провёл первый тайм, что «Краснодару» не помогло даже чудо – дубль Берга 4
Игорь Черевченко: ничья в матче "Арсенал" - "Урал" закономерна
Игорь Лебедев: показывать игру чемпионата Голландии вместо ЦСКА - "Краснодар" - это издевательство 34
ЦСКА со счетом 3:2 обыграл "Краснодар" 57
Дмитрий Парфенов: в первом тайме у "Урала" не было страсти и агрессии
Все новости