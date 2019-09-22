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Александр Бубнов: ни ЦСКА, ни "Краснодар" не могут сейчас демонстрировать высокое качество игры 90 минут

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал поражение "Краснодара" от ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.
Фото: Sportbox
"В первом тайме армейцы по всем статьям переиграли соперника: лучше держали мяч, гораздо активнее перемещались и в результате забили три гола. После перерыва напротив уже "Краснодар" имел игровое преимущество, демонстрировал хорошее движение. Команды поменялись ролями. Трудно сказать, почему так произошло. Возможно, "Краснодар" не отошел от поражения в Швейцарии, а ЦСКА сделал верные выводы и вышел на игру с правильным настроем. Пожалуй, гости не совсем угадали со стартовым составом, тем более их замены в перерыве напрямую повлияли на общую картину.

В любом случае в глаза бросилось следующее: в Швейцарии и Болгарии в середине недели хозяева равно возили наши клубы на протяжении всей встречи. В очном противостоянии ЦСКА и "Краснодара" качество игры на фоне друг друга выросло, но всего на тайм. Отличный первый тайм ЦСКА и не слишком убедительный второй, провальная игра "Краснодара" до перерыва и вдохновенная — после. Не думаю, что "Базель" и "Лудогорец" настолько сильнее российских грандов, как это зафиксировали разгромные цифры на табло. Представители РПЛ просто не ожидали от конкурентов такой прыти. Но держать высокий темп, демонстрировать высокое качество игры на протяжении всех 90 минут ни ЦСКА, ни "Краснодар" сейчас не могут", — приводит слова Бубнова Sportbox.


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Теги: Бубнов ЦСКА Краснодар
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