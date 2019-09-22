Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:2. Прохор стал известен благодаря прическе в стиле Златана Ибрагимовича, за которую его осудили в школе.
"Смотрел матч из-за ворот, удалось пообщаться с Акинфеевым. Думаю, чемпионом станет ЦСКА. У них как-то больше уверенности", — сказал Прохор в разговоре с "Матч ТВ".
Напомним, школьник сделал себе прическу, как у Ибрагимовича, выбрив виски и обесцветив хвостик на макушке. Администрация средней школы №?4 города Сосновоборска заявила, что не считает подобную прическу приемлемой.
Поддержку Прохору выразили главный тренер "Локомотива" Юрий Семин и его коллега из "Ростова" Валерий Карпин.
Мальчик с прической Ибрагимовича посетил матч ЦСКА и "Краснодара"
Школьник из Сосновоборска Прохор Ильиных побывал на матче чемпионата России между ЦСКА и "Краснодаром".
Фото: Матч ТВ
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