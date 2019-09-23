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Юрий Семин: с Крыховяком все в порядке. Никакого повреждения у него нет

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о состоянии полузащитника команды Гжегожа Крыховяка.
Фото: ФК "Локомотив"
Во втором тайме матча 10-го тура РПЛ против "Оренбурга" (3:2) польский футболист попросил замену. Крыховяк был признан лучшим игроком встречи.

"С Гжегожем все в порядке. Никакого повреждения у него нет. Он попросил замену из-за усталости. У него свело мышцу. Надеемся, что все будет в порядке", — сказал Семин в беседе с Sport24.


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Теги: Семин Локомотив Крыховяк
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