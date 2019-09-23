Напомним, что накануне на послематчевой пресс-конференции он заявил: "У меня действительно не получилось. Скоро всё узнаете".
Однако перемен на тренерском мостике пока не произошло. Заявление Хохлова стало неожиданным для руководителей, а решить в одночасье возникшие вопросы не так просто. Во-первых, по условиям расставания с нынешним тренерским штабом. Во-вторых, по сменщику. Вполне возможно, что именно Хохлов будет руководить командой на кубковом матче с "Лучом". Во Владивосток команда отправляется уже во вторник, информирует "Спорт-экспресс".
Дмитрий Хохлов провел сегодняшнюю тренировку "Динамо"
Сегодняшнюю тренировку "Динамо" проводил Дмитрий Хохлов.
Фото: ТАСС
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