"То, что сейчас происходит в "Спартаке", творилось из года в год, даже в моё время. Уже, наверное, все к этому привыкли. Можно выиграть дерби — и тебе всё простят, а потом проиграть условной "Уфе" — и тренера просят уйти в отставку.
В "Спартаке" долгое время было так, за исключением чемпионского года с Каррерой. В чём тут причина? Если бы кто-то знал, то проблему бы давно исправили", — приводит слова Шишкина "Матч ТВ".
Роман Шишкин: то, что сейчас происходит в "Спартаке", творилось из года в год
Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин, выступающий в настоящее время за московское "Торпедо", поделился мнением о ситуации, сложившейся в его прежнем клубе.
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»