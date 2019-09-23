Роман Шишкин: то, что сейчас происходит в "Спартаке", творилось из года в год

Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин, выступающий в настоящее время за московское "Торпедо", поделился мнением о ситуации, сложившейся в его прежнем клубе.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид