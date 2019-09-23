» » Рафал Августиняк: если бы "Урал" реализовал пенальти, смог бы победить "Арсенал"

Рафал Августиняк: если бы "Урал" реализовал пенальти, смог бы победить "Арсенал"

Полузащитник "Урала" Рафал Августиняк отметил, что для победы над "Арсеналом" в 10-м туре РПЛ (1:1) его команде не хватило точного удара с пенальти.
Фото: ФК "Урал"
"Я думаю, что если бы мы реализовали пенальти, то смогли бы победить. Но не забили, поэтому уезжаем всего с одним очком. То же самое было и в игре со "Спартаком". В той игре в Москве мы также сыграли в первом тайме не очень хорошо, а после перерыва действовали намного лучше.

Тяжелый график? Футболисты любят играть, когда матчи идут через три дня. Это абсолютно нормальная ситуация для сезона", — цитирует пресс-служба уральского клуба Августиняка.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Урал Арсенал Тула Августиняк
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Роман Шишкин: было бы любопытно понаблюдать за работой Черчесова в "Спартаке" 1
Алексей Померко: "Сочи" будет уверенней действовать в следующих матчах после победы над "Динамо"
Рафал Августиняк: если бы "Урал" реализовал пенальти, смог бы победить "Арсенал"
Генрих Мхитарян — о матче "Ромы" с "Болоньей": важная победа
Президент "Урала": вчера прочитал, что "Спартак" заберет Парфенова. Как они могут его забрать? 10
Экс-футболисты сборной России намерены объединить иски к МВД на 260 млн руб 1
Роман Шишкин: то, что сейчас происходит в "Спартаке", творилось из года в год 6
Уэйн Руни сделал подарок российскому хоккеисту Александру Овечкину
Мелкадзе и Берг в сборной лучших. И мы серьёзно 2
Дмитрий Хохлов провел сегодняшнюю тренировку "Динамо" 3
Футбольная ассоциация Узбекистана расторгла контракт с главным тренером сборной Купером
Юрий Семин: с Крыховяком все в порядке. Никакого повреждения у него нет 2
Франк Рибери установил новый рекорд Серии А 2
"Челси" повторил антирекорд клуба по пропущенным мячам на старте сезона
Василий Уткин: публика относится к Семину как к святому, а я – как к человеку. Он не выдающийся тактик 19
Жозе Моуринью: вероятно, увольнение из "Манчестер Юнайтед" я заслужил
Президент ФИФА призвал вышвыривать расистов с итальянских стадионов 1
Зе Луиш превзошел Фалькао по числу голов в первых восьми матчах за "Порту" 15
Фрэнк Лэмпард — первый тренер "Челси" с 1988 года, ни разу не выигравший в 4 дебютных матчах дома
Александр Мостовой: какие у Кононова достижения, чтобы работать в лучшей команде страны? 51
Хорватский футбольный союз — о дубле Влашича: Никола "в огне"! 1
Жена экс-футболиста "Зенита" Риксена пытается добиться выплаты 370 тысяч фунтов прежней супругой игрока 2
Мальчик с прической Ибрагимовича посетил матч ЦСКА и "Краснодара" 9
Дмитрий Кириченко: большой вопрос, готов ли реально Чалов к АПЛ? 2
Сильвио Берлускони: пытался смотреть матч "Милана" по телевизору, но он просто разочаровал меня
Андрей Кобелев: "Динамо" выкинуло 20 миллионов евро на ветер. Филипп ходит по полю пешком 2
Дмитрий Кириченко: Берга называли "деревом"? У нас в интернете много чего пишут, вообще-то он — форвард сборной Швеции 4
Карим Бензема — лидер по числу мячей головой в топ-5 европейских лиг в 2019 году
Андрей Ярмоленко — об овациях фанатов "Вест Хэма": почувствовал себя так, будто закончил карьеру здесь
Андрей Кобелев: это "Динамо" на один-два сезона. Что они будут потом делать с 30-летними футболистами? 6
Все новости