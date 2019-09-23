"Я думаю, что если бы мы реализовали пенальти, то смогли бы победить. Но не забили, поэтому уезжаем всего с одним очком. То же самое было и в игре со "Спартаком". В той игре в Москве мы также сыграли в первом тайме не очень хорошо, а после перерыва действовали намного лучше.
Тяжелый график? Футболисты любят играть, когда матчи идут через три дня. Это абсолютно нормальная ситуация для сезона", — цитирует пресс-служба уральского клуба Августиняка.
Рафал Августиняк: если бы "Урал" реализовал пенальти, смог бы победить "Арсенал"
Полузащитник "Урала" Рафал Августиняк отметил, что для победы над "Арсеналом" в 10-м туре РПЛ (1:1) его команде не хватило точного удара с пенальти.
Фото: ФК "Урал"
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