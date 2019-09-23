Рафал Августиняк: если бы "Урал" реализовал пенальти, смог бы победить "Арсенал"

Полузащитник "Урала" Рафал Августиняк отметил, что для победы над "Арсеналом" в 10-м туре РПЛ (1:1) его команде не хватило точного удара с пенальти.

Фото: ФК "Урал"