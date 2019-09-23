"Эмоции только позитивные, так как мы смогли добиться победы. Тут же все зависит от результата. Если бы я дебютировал и мы проиграли — ничего позитивного тут не было бы. Самое главное — взяли три очка, удача была на нашей стороне.
Можно ли сказать, что "Сочи" выбирается из того болота, в котором команда оказалась на старте сезона? После победы позитивных эмоций станет побольше. Мы будем более уверенно действовать в следующих матчах. Потихонечку начинаем набирать очки.
Что касается моего колена, то оно чувствует себя лучше. Теперь могу без проблем выходить на поле", — цитирует Померко News.ru.
Алексей Померко: "Сочи" будет уверенней действовать в следующих матчах после победы над "Динамо"
Восстановившийся после травмы полузащитник "Сочи" Алексей Померко, дебютировавший в текущем сезоне в матче 10-го тура РПЛ против "Динамо", поделился эмоциями от победы над бело-голубыми — 3:2.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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