Алексей Померко: "Сочи" будет уверенней действовать в следующих матчах после победы над "Динамо"

Восстановившийся после травмы полузащитник "Сочи" Алексей Померко, дебютировавший в текущем сезоне в матче 10-го тура РПЛ против "Динамо", поделился эмоциями от победы над бело-голубыми — 3:2.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости