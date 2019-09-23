"Динамо": Дмитрий Хохлов продолжит работу с командой до зимней паузы

Пресс-служба "Динамо" выступила с заявлением относительно главного тренера команды Дмитрия Хохлова. Специалист останется на своем посту до зимней паузы.

Фото: ТАСС