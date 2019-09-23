Александр Егоров: голы "Зенита" отменили из-за офсайдов. Кому-то пресс подкачать надо, чтобы пузо не торчало

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Сергея Карасева в матче 10-го тура РПЛ "Зенит" — "Рубин" (5:0), который отменил три гола петербуржцев.

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"