» » Александр Егоров: голы "Зенита" отменили из-за офсайдов. Кому-то пресс подкачать надо, чтобы пузо не торчало

Александр Егоров: голы "Зенита" отменили из-за офсайдов. Кому-то пресс подкачать надо, чтобы пузо не торчало

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Сергея Карасева в матче 10-го тура РПЛ "Зенит" — "Рубин" (5:0), который отменил три гола петербуржцев.
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
Карасев дважды не засчитал мячи нападающего Артема Дзюбы и один раз — форварда Себастьяна Дриусси.

"Три отмененных гола "Зенита" — VAR в действии. Там были миллиметровые офсайды. Справедливость восторжествовала.

Может быть, кому-нибудь пресс надо подкачать, чтобы пузо не торчало. Шучу. Может, для Дзюбы и обидно, что его гол отменили", — приводит слова Егорова Sport24.


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Теги: Егоров Зенит Дзюба Карасев Рубин РФС
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