Карасев дважды не засчитал мячи нападающего Артема Дзюбы и один раз — форварда Себастьяна Дриусси.
"Три отмененных гола "Зенита" — VAR в действии. Там были миллиметровые офсайды. Справедливость восторжествовала.
Может быть, кому-нибудь пресс надо подкачать, чтобы пузо не торчало. Шучу. Может, для Дзюбы и обидно, что его гол отменили", — приводит слова Егорова Sport24.
Александр Егоров: голы "Зенита" отменили из-за офсайдов. Кому-то пресс подкачать надо, чтобы пузо не торчало
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Сергея Карасева в матче 10-го тура РПЛ "Зенит" — "Рубин" (5:0), который отменил три гола петербуржцев.
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
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