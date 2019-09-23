Александр Егоров: принято правильное решение по голу Понсе в ворота "Крыльев Советов"
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные моменты матчей 10-го тура РПЛ. В частности, Егоров пояснил, что арбитр правильно засчитал гол форварда "Ахмата" Андреса Понсе в ворота "Крыльев Советов". Встреча завершилась со счётом 1:1.
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
"Принято абсолютно правильное решение по голу Понсе в ворота "Крыльев", в том году у нас были такие же моменты в матчах "Оренбурга". Главный арбитр был сосредоточен на единоборстве игроков, а ассистент поднял флаг. И в итоге диалога ассистента и главного судьи было понятно, что назад мяч сбрасывал защитник и гол засчитан абсолютно верно. Отличное взаимодействие судейской бригады", — передаёт слова Егорова "Чемпионат".
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