Александр Егоров: принято правильное решение по голу Понсе в ворота "Крыльев Советов"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные моменты матчей 10-го тура РПЛ. В частности, Егоров пояснил, что арбитр правильно засчитал гол форварда "Ахмата" Андреса Понсе в ворота "Крыльев Советов". Встреча завершилась со счётом 1:1.

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"