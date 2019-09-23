Денис Глушаков отреагировал на лайк Цорна сравнения Кононова с Кличко

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал действия генерального директора "Спартака" Томаса Цорна, который лайкнул комментарий со сравнением главного тренера красно-белых Олега Кононова с мэром Киева Виталием Кличко.



Фото: инстаграм Д.Глушакова

Кононов выступал с мотивационной речью в гостинице "Россия". Цорн поставил лайк комментарию "Кличко нервно курит в сторонке".



"Срочно сослать в бэк-офис", — написал Глушаков в сторис своего инстаграма.