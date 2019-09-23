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Ари: для Мамаева важно продолжать играть в футбол. Всегда буду его поддерживать

Нападающий "Краснодара" Ари поддержал бывшего полузащитника "горожан" Павла Мамаева, который после выхода из тюрьмы остался без команды. Руководство "быков" приняло решение расторгнуть контракт с 31-летним футболистом.

"Я очень счастлив, что он вышел на свободу. Ему сейчас важно делать то, что он и должен — играть в футбол. Я желаю ему удачи, где бы он ни играл: в "Краснодаре" или в других командах. Я всегда буду его поддерживать. Но больше не хочу говорить на эту тему", — цитирует Ари "РБ".


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Теги: Ари Мамаев Краснодар
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Ари: для Мамаева важно продолжать играть в футбол. Всегда буду его поддерживать
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