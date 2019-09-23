Стало известно, за кого голосовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан российской национальной команды Артем Дзюба при выборе лучшего футболиста года по версии ФИФА.
Номинантами на приз были Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус") и Вирджил ван Дейк (Голландия, "Ливерпуль"). В итоге награда досталась Месси.
Черчесов при голосовании отдал 5 баллов Роналду, 3 — Месси, 1 — ван Дейку. Дзюба отдал 5 баллов ван Дейку, 3 — Роналду, 1 — Месси.
Sport24.ru
Станислав Черчесов при выборе игрока года по версии ФИФА голосовал за Роналду, Дзюба - за ван Дейка
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