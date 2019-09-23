"Думаю, тренер смотрит, как будет лучше для сборной России. Я всегда жду шанса, продолжаю работать. Но решает тренерский штаб. Так что, если у меня появится новый шанс, я буду счастлив.
Когда последний раз общался с Черчесовым? Когда последний раз был в сборной. После этого ни разу не разговаривал", — цитирует Ари "РБ-Спорт".
В активе 33-летнего уроженца Форталезы два матча за сборную России, в составе которой он дебютировал 15 ноября 2018 года.
Ари: Черчесов смотрит, как будет лучше для сборной России. Я всегда жду шанса, продолжаю работать
Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари рассказал, надеется ли на вызов в национальную команду.
Фото: KubNews
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»