Василий Уткин: назначение Парфенова главным тренером "Спартака" немыслимо, потому что он украинец

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале объяснил, почему он не видит главного тренера "Урала" Дмитрия Парфенова в должности наставника "Спартака".

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"Назначение Дмитрия Парфенова главным тренером "Спартака" немыслимо, потому что он украинец. Такое назначение умножает автоматически примерно на 10 давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на 25 повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в сети со стороны болельщиков других команд.



Причем прорыв огромной запруды словесного поноса может в любую-любейшую секунду. Вспомните, как безо всякого повода живая смердящая помойка Владимир Соловьев просто так взял и оттоптался когда-то на тогдашнем тренере "Динамо" Калитвинцеве. Причем речь Вонючка вела о том, что Калитвинцев проводит тренировки на украинском, а Юрий родился в Волгограде и украинским громадянином стал в 27 лет.



Ну и зачем такие риски? Назначение тренера с украинским паспортом сделает положение "Спартака" в публичном пространстве неуправляемо уязвимым. А потому принять такое решение может только недалекий человек в состоянии безнадежной растерянности.



Говоря это, я вполне отдаю себе отчет в том, что Дмитрий Парфенов хороший тренер, спортивные достижения которого позволяют его рассматривать как потенциального тренера более амбициозного российского клуба. Например, "Ростова" в случае ухода Карпина в "Спартак". Например, "Локомотива" лет через 20, то есть по окончании карьеры Юрия Семина. Например, "Краснодара" при случае. Но не в нынешней общественной ситуации — тренером "Спартака", — написал Уткин.