"Специалисты из-за рубежа — немножко другие, не воспринимают все так близко к сердцу. Они понимают: если их уволят, они уедут домой, ничего страшного не произойдет. А ты тут остаешься, хочешь дальше работать. Понимаешь, что твоя дальнейшая карьера зависит от сиюминутных результатов. Времени на раскачку не дадут. Не только в большом клубе, но и в клубе средней руки. Никто не даст карт-бланш. Не подпишет с тобой контракт на два-три года, как в Европе. И в нем не будет оговорена сумма неустойки за увольнение.
Если российского тренера увольняют из клуба, максимум, на что он может рассчитывать, — компенсация за три месяца. На Западе другая система. И когда зарубежные тренеры приезжают сюда, у них все гарантированно. Они знают конкретную сумму, которую получат в случае досрочного увольнения. Наши тренеры все время на раскаленной сковородке, а их коллеги из-за рубежа защищены и сильно не переживают.
Наши тренеры заключают контракты на условиях клуба, зарубежные — на своих", — цитирует Кирьякова "Спорт день за днем".
Сергей Кирьяков: иностранные тренеры защищены контрактами, а нашим в случае увольнения дадут три зарплаты
Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков сравнил положение российских и иностранных тренеров в РПЛ.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»