Жена Кокорина на его автомобиле получила штрафов на 30 тысяч, пока футболист был в тюрьме
Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, более 40 раз нарушила правила дорожного движения, передвигаясь на автомобиле футболиста, пока тот находился в заключении. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Фото: https://t.me/breakingmash
Общая сумма штрафов за нарушения, среди которых превышение скорости, езда по полосе маршрутного транспорта и нарушение знаков и разметки, составила порядка 30 тысяч рублей. Кокорин после освобождения из тюрьмы эти штрафы уже оплатил.
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