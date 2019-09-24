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Михаил Вилков рассудит матч "Локомотива" и "Зенита"

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 11-го тура чемпионата России.
Фото: официальный сайт РФС
28 сентября (суббота)

"Крылья Советов" — "Тамбов": судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Ростов" — "Динамо": судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

"Локомотив" — "Зенит": судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), АVAR — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

29 сентября (воскресенье)

"Урал" — ЦСКА: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

"Рубин" — "Уфа": судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

"Спартак" — "Оренбург": судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

"Краснодар" — "Арсенал": судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR — Сергей Карасев (Москва), AVAR — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

30 сентября (понедельник)

"Сочи" — "Ахмат": судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).


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