» » Сычёв: Штоффельхаус спросил: так ты на моё место метишь?! Ждал, когда мне перезвонят, пока их с Геркусом не уволили

Сычёв: Штоффельхаус спросил: так ты на моё место метишь?! Ждал, когда мне перезвонят, пока их с Геркусом не уволили

Возобновивший карьеру в армянском «Пюнике» нападающий Дмитрий Сычёв рассказал, как пытался устроиться на административную должность в «Локомотив».

«Когда я к Геркусу пришёл, его помощница как-то сложно объяснила мне, на какой позиции меня видят в клубе, но идея была такая, что я должен перекладывать бумажки и быть связующим звеном между академией и молодёжкой. Что-то в этом духе. Как говорится, меня женили без меня. Помню, сказал ей: „Стоп-стоп, вы бы сначала спросили, чего хочу я“. А она мне: „Да? Чего ты хочешь?“. Я к тому времени уже отправил своё портфолио в Высшую школу экономики на программу ФИФА, поэтому сказал, что хочу двигаться в направлении спортивного менеджера. Она позвонила наверх, потом была организована встреча со Штоффельсхаусом и товарищами, которые были рядом с Геркусом.

Я сказал им, что хочу набраться опыта и в будущем работать на должности спортивного директора. Штоффельсхаус сразу же спросил: „Так ты на моё место метишь?!“. „Ну да“, — с улыбкой ответил ему я. „М-м-м“, — промычал он в ответ и призадумался. Мне сказали, что перезвонят. Я ждал звонка, пока Геркуса и всю его бригаду не уволили», — рассказал Сычёв в интервью Чемпионату.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сычев Локомотив Геркус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сычев - об условиях в Армении: главный плюс это натуральные поля хорошего качества. Я такие даже в России не везде видел
Букмекеры оценили шансы Заболотного и Мелкадзе выиграть бомбардирскую гонку РПЛ 1
Депутат Госдумы Лебедев прокомментировал слухи об отстранении России от ЧМ-2022
"Динамо" - юному болельщику: нам стыдно за эти слёзы, постараемся не подводить тебя 1
Эд Вудворд: инвестиции вместе с доверием Сульшеру станут основанием для успеха
Дзагоев вместе с ЦСКА отправился во Владикавказ, Акинфеев, Фернандес и Влашич - нет 1
"Манчестер Юнайтед" отчитался о рекордных доходах
Георгий Черданцев: приз Месси окончательно и бесповоротно дискредитирует награждение FIFA 13
Сычёв: Штоффельхаус спросил: так ты на моё место метишь?! Ждал, когда мне перезвонят, пока их с Геркусом не уволили 1
Владимир Стогниенко: чушь, что в редакции Okko паника и кто-то собирается уходить
Азмун вызван в сборную Ирана
Вячеслав Колосков прокомментировал угрозу неучастия сборной России на ЧМ-2022 из-за WADA 1
Михаил Вилков рассудит матч "Локомотива" и "Зенита" 28
В РФС прокомментировали информацию о возможном отстранении сборной от ЧМ-2022 из-за WADA 4
Защита обвиняемого "Спартаком" Малосолова приобщит к делу лингвистическую экспертизу
Тренер молодежки ЦСКА: Карпов ни в чём не уступил Ари и Вандерсону 1
Стали известны основные кандидаты на пост главного тренера "Динамо" 6
Дмитрий Сычев: для меня переход в "Казанку" не был пиар-ходом
Златан Ибрагимович: я — MVP всех MVP 1
Василий Уткин: эпоха Месси и Роналду не обрывается, а плавно заканчивается 1
Дмитрий Сычев: честно – не знаю, что должно произойти, чтобы я смог убить в себе футболиста 6
Мерсон: Месси не заслужил приз, его победа в голосовании — это полный цирк 1
"Алания" опубликовала промо-ролик к матчу с ЦСКА 12
Баста: не могу понять, как в футболе можно заниматься "мутками" 5
Вадим Евсеев: готов ли работать в топ-клубе? На сегодня я в "Уфе" и очень этому рад 1
Игрок "Зенита" Сантос прогуляется по Невскому проспекту в костюме льва в рамках проекта "Русфонда" 12
Месси похвалил 16-летнего Фати: когда увидел его в первый раз, сразу приметил
Месси снова лучший, но ван Дейк возьмёт «Золотой мяч»? ФИФА вручила свои награды 1
Андрей Червиченко: "Спартак" продолжает пробивать дно. Кононов не справляется 6
Баста рассказал, сколько нужно потратить, чтобы "СКА Ростов" существовал год 5
Все новости