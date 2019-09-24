Возобновивший карьеру в армянском «Пюнике» нападающий Дмитрий Сычёв рассказал, как пытался устроиться на административную должность в «Локомотив».
«Когда я к Геркусу пришёл, его помощница как-то сложно объяснила мне, на какой позиции меня видят в клубе, но идея была такая, что я должен перекладывать бумажки и быть связующим звеном между академией и молодёжкой. Что-то в этом духе. Как говорится, меня женили без меня. Помню, сказал ей: „Стоп-стоп, вы бы сначала спросили, чего хочу я“. А она мне: „Да? Чего ты хочешь?“. Я к тому времени уже отправил своё портфолио в Высшую школу экономики на программу ФИФА, поэтому сказал, что хочу двигаться в направлении спортивного менеджера. Она позвонила наверх, потом была организована встреча со Штоффельсхаусом и товарищами, которые были рядом с Геркусом.
Я сказал им, что хочу набраться опыта и в будущем работать на должности спортивного директора. Штоффельсхаус сразу же спросил: „Так ты на моё место метишь?!“. „Ну да“, — с улыбкой ответил ему я. „М-м-м“, — промычал он в ответ и призадумался. Мне сказали, что перезвонят. Я ждал звонка, пока Геркуса и всю его бригаду не уволили», — рассказал Сычёв в интервью Чемпионату.
Сычёв: Штоффельхаус спросил: так ты на моё место метишь?! Ждал, когда мне перезвонят, пока их с Геркусом не уволили
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