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"Динамо" - юному болельщику: нам стыдно за эти слёзы, постараемся не подводить тебя

Несмотря на многомиллионные инвестиции в состав, московское "Динамо" продолжает доводить своих болельщиков до слёз. По крайней мере, самых маленьких.

В официальном аккаунте "Динамо" появилась фотография плачущего юного болельщика с подписью: "Нам стыдно за эти слезы. Но в тоже время мы гордимся, что у нас самые лучшие в мире болельщики! Мы постараемся не подводить тебя, малыш!"



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Теги: Динамо
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