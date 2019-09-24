"Динамо" - юному болельщику: нам стыдно за эти слёзы, постараемся не подводить тебя

Несмотря на многомиллионные инвестиции в состав, московское "Динамо" продолжает доводить своих болельщиков до слёз. По крайней мере, самых маленьких.В официальном аккаунте "Динамо" появилась фотография плачущего юного болельщика с подписью: "Нам стыдно за эти слезы. Но в тоже время мы гордимся, что у нас самые лучшие в мире болельщики! Мы постараемся не подводить тебя, малыш!"