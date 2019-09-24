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Суд вновь не вынес решение по УДО друга Кокорина и Мамаева

Клинцовский городской суд Брянской области опять перенёс рассмотрение УДО для Александра Протасовицкого, который был осуждён вместе с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, сообщают "РИА Новости"
Фото: Агенство Москва / Киселев Сергей
Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, раскритиковала судью:

- Судья грубейшим образом нарушил закон. Адвокат в моём лице на процессе присутствовал, принцип защиты нарушен не был. Суд мог рассмотреть вопрос дело в отсутствии адвоката, который писал ходатайство. При этом эту позицию поддержал Протасовицкий, и прокурор тоже сказал, что не возражает против рассмотрения дела в отсутствии адвоката. Когда судья заявил, что он переносит заседание на 1 октября, вошёл адвокат. Мы просили рассмотреть всё сегодня, потому что всё в порядке. Но он сказал: "Нет, я принял решение". Я спросила, дескать, оно такое эпохальное, что он не может его отменить? Но он лишь сказал, что решение уже принял.

Я считаю, что это нарушение права Протасовицкого на рассмотрение вопроса, это нарушение права на защиту. Можно ли это обжаловать? Я подумаю. Что касается Александра Кокорина и Павла Мамаева, то они не приехали, - приводит слова адвоката "Чемпионат".


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Теги: Кокорин Мамаев
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