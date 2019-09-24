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Слуцкий: в клубе огорчились, что я набрал больше подписчиков, чем "Витесс"

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о том, как отреагировали в клубе на его популярность в социальных сетях
Фото: vi.nl
- Сотрудник нашего клуба сказал мне, что за один день я набрал больше подписчиков в Инстаграме, чем "Витесс" за всё время существования аккаунта. Он был расстроен, но я ответил, что это не моя вина. Он сказал, что они работают над развитием уже четыре года, а я за день набрал больше подписчиков.

Дело в том, что Россия — большая страна. Моя страница в Инстаграме существует для веселья. Я хочу показать, что тренеры тоже обычные люди. Ты можешь быть профессионалом в футболе, но ты остаешься обычным человеком, - сказал Слуцкий изданию FOX Sports.

На данный момент "Витесс" занимает третью строчку в турнирной таблицы чемпионата Голландии.

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Теги: Слуцкий Витесс
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