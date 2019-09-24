» » Арена «Зенита» примет финал Лиги чемпионов в 2021-м. Последние годы в футбольном Петербурге огонь

Арена «Зенита» примет финал Лиги чемпионов в 2021-м. Последние годы в футбольном Петербурге огонь

В России нет другого города, в котором за несколько лет произошло столько мощных событий из мира футбола. Не ровня даже Москва.

Кубок Конфедераций - 2017

Это был первый год жизни петербургской арены, которая была построена с массой скандалов и проволочек. Стадиону только полгода, а сборная России уже открывала на нём Кубок Конфедераций.


В Петербурге же состоялось ещё два матча группового этапа и – куда более важное – финал, в котором Германия победила Чили.

Чемпионат мира – 2018

Про это вы прекрасно помните и сами. Вряд ли при нашей жизни в стране будет ещё одно подобное футбольное действо. Так что нам остаётся только вспоминать и слегка грустить, что масса классных моментов осталась позади.

Один из самых ярких – победа над Египтом. Именно после неё стало понятно, что с нашей сборной случилось странное, и она превратилась в ту команду, о которой мы всегда мечтали.


Здесь были ещё и полуфинал (Франция обыграла Бельгию) с матчем за третье место. Но места в сердцах питерских фанатов заняли наверняка меньше.

Чемпионство «Зенита» - 2019

Здесь целый сезон ковались победы, которые привели к тому, что минувший чемпионат выиграла питерская команда. А потом было избиение ЦСКА – всё-таки главного соперника «Зенита» по чемпионату в этом веке – и большой праздник.


Спустя три года «золото» вернулось в Петербург.

Чемпионат Европы – 2020

В следующем году пройдёт уникальный Евро – матчи будут проводиться сразу по нескольким странам Европы. Петербургу досталось три матча – и мы уже знаем какие именно.


Российские зрители смогут вживую увидеть три игры группы В (13, 17 и 22 июня) и одну встречу 1/4 финала (3 июля).

Было бы вообще круто, вдруг сложись так, что наша сборная играла бы дома.

Финал Лиги чемпионов – 2021

В 2008-м «Лужники» принимали решающий матч главного европейского турнира. Теперь этой чести удостоился Петербург.


Представляете, как будет круто?


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Теги: Зенит сборная России
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