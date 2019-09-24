"Оренбург" оштрафован за 120 тыс. рублей за необеспечение безопасности на матче с "Локомотивом"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по итогам матча 10-го тура РПЛ "Оренбург" — "Локомотив" (2:3).
Фото: официальный сайт РФС
"В соответствии со статьей 28, частью 1 статьи 89, статьей 101 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 5, 22 Приложения №?1 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение безопасности на стадионе и появление на поле постороннего лица — оштрафовать ФК "Оренбург" г. Оренбург на 120?000 (сто двадцать тысяч) рублей", — сообщает официальный сайт РФС.
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