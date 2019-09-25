"Спартаку" сейчас нужно побеждать вообще в любой игре. Красно-белые просто обязаны обыгрывать любую команду, и неважно, из какой она лиги: хоть ПФЛ, хоть МФЛ, хоть КХЛ. Если "Спартак" не победит "КАМАЗ", то надо будет половину команды распустить сразу после матча", — цитируют Мостового "Известия".
Матч "КАМАЗ" — "Спартак" состоится 25 сентября. Начало — в 18:30 мск.
Александр Мостовой: если "Спартак" не победит "КАМАЗ", надо будет половину команды распустить после игры
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил шансы красно-белых в матче 1/16 финала Кубка России с ФК "КАМАЗ".
Фото: Getty Images
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