"Луч" – "Динамо": команды назвали составы на матч 1/16 финала Кубка России

Стали известны составы "Луча" и "Динамо" на матч 1/16 финала Кубка России. Встреча начнется в 12:00 по московскому времени.

Фото: ФК "Луч"

"Луч": Ребров, Марущак, Насадюк, Ботака, Абазов, Пономаренко, Кротов, Носов, Катрич, Гордиенко, Кутьин.



Запасные: Котляров, Степанец, Магадиев, Квеквескири, Макаренко, Алиев, Саламатов, Стеклов, Белунов, Руденко.



"Динамо": Шунин, Калинин, Ордец, Рыков, Морозов, Хильмемарк, Нойштедтер, Филипп, Грулев, Шиманьски, Шейдаев.



Запасные: Лещук, Плиев, Панченко, Игбун, Жоаозиньо, Евгеньев, Рауш, Шунич, Каборе.