"СКА-Хабаровск" – "Ахмат": составы команд на матч 1/16 финала Кубка России

Стали известны составы "СКА-Хабаровска" и "Ахмата" на матч 1/16 финала Кубка России. Встреча начнется в 12:00 по московскому времени.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

"СКА-Хабаровск": Обухов, Никифоров, Зайцев, Суслов, Мищенко, Шляков, Камилов, Оанча, Гаджимурадов, Кацаев, Кузьмичев.



Запасные: Соромытько, Кырнац, Эльмурзаев, Малеев, Сато, Трифонов, Брагин, Асани, Базелюк, Матвийчук, Труфанов.



"Ахмат": Городов, Мусалов, Анхель, Нижич, Уциев, Швец, Глушаков, Михалак, Сильва, Роши, Понсе.



Запасные: Мелихов, Гащенков, Митришев, Шиманьски, Кадыров Х., Гиголаев, Семенов, Иванов, Садулаев, Харин, Бериша.