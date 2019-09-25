"СКА-Хабаровск": Обухов, Никифоров, Зайцев, Суслов, Мищенко, Шляков, Камилов, Оанча, Гаджимурадов, Кацаев, Кузьмичев.
Запасные: Соромытько, Кырнац, Эльмурзаев, Малеев, Сато, Трифонов, Брагин, Асани, Базелюк, Матвийчук, Труфанов.
"Ахмат": Городов, Мусалов, Анхель, Нижич, Уциев, Швец, Глушаков, Михалак, Сильва, Роши, Понсе.
Запасные: Мелихов, Гащенков, Митришев, Шиманьски, Кадыров Х., Гиголаев, Семенов, Иванов, Садулаев, Харин, Бериша.
"СКА-Хабаровск" – "Ахмат": составы команд на матч 1/16 финала Кубка России
Стали известны составы "СКА-Хабаровска" и "Ахмата" на матч 1/16 финала Кубка России. Встреча начнется в 12:00 по московскому времени.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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