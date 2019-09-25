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"СКА-Хабаровск" – "Ахмат": составы команд на матч 1/16 финала Кубка России

Стали известны составы "СКА-Хабаровска" и "Ахмата" на матч 1/16 финала Кубка России. Встреча начнется в 12:00 по московскому времени.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
"СКА-Хабаровск": Обухов, Никифоров, Зайцев, Суслов, Мищенко, Шляков, Камилов, Оанча, Гаджимурадов, Кацаев, Кузьмичев.

Запасные: Соромытько, Кырнац, Эльмурзаев, Малеев, Сато, Трифонов, Брагин, Асани, Базелюк, Матвийчук, Труфанов.

"Ахмат": Городов, Мусалов, Анхель, Нижич, Уциев, Швец, Глушаков, Михалак, Сильва, Роши, Понсе.

Запасные: Мелихов, Гащенков, Митришев, Шиманьски, Кадыров Х., Гиголаев, Семенов, Иванов, Садулаев, Харин, Бериша.


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Теги: СКА-Хабаровск Ахмат Кубок России
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1 Зенит 10 23
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11 Динамо 10 10
12 Сочи 10 9
13 Ахмат 10 9
14 Тамбов 10 8
15 Оренбург 10 8
16 Крылья Советов 10 8
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# Команда И О
1 Торпедо 14 37
2 Химки 14 33
3 Ротор 14 25
4 СКА-Хабаровск 14 24
5 Шинник 14 23
6 Чертаново 14 22
...
20 Енисей 14 8
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