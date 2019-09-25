"Динамо" проигрывает даже Лучу, "Ахмат" против "СКА-Хабаровск". Онлайн Кубка России с трансляциями матчей

12.45. "Динамо" до перерыва так и не отыгралось. Пока всё очень сложно складывается для бело-голубых.
А вот "СКА-Хабаровск" и "Ахмат" голов в первом тайме не забили. Пока нулевая ничья в параллельной встрече.
12.20. "Луч" уже ведёт! Активнее были хозяева в игре против "Динамо" первые минуты. Шунин несколько раз выручил, но Марущак добил мяч в ворота после отскока от штанги на 24-й минуте. 1:0, счёт не в пользу команды Хохлова, который и так находится под мощнейшим прессом.
12.00. Итак, клубы премьер-лиги вступают в борьбу! Смотрим за матчем "СКА-Хабаровск" - "Ахмат"...
...и игрой "Луч" - "Динамо"!
11.55. Рашид Рахимов жаловался на плотный график и злодейку-судьбу, снова определившую его команде дальний перелёт. Тренер сейчас под давлением, ему вроде бы не до кубка, но в Хабаровске мы видим абсолютно основной состав, мало отличавшийся от того, что пытался добыть победу в матче с "Крыльями" и упустил её.
"СКА-Хабаровск": Обухов, Никифоров, Зайцев, Суслов, Мищенко, Шляков, Камилов, Оанча, Гаджимурадов, Кацаев, Кузьмичев.
"Ахмат": Городов, Мусалов, Анхель, Нижич, Уциев, Швец, Глушаков, Михалак, Сильва, Роши, Понсе.
11.51. "Динамо" отправилось во Владивосток основным составом: избежали длительного перелёта только залечивающие микротравмы Паршивлюк, Н'Жи, Юсупов и Кардозу. Однако в старте москвичей в основном игроки, которым не хватает игровой практики.
"Луч": Ребров, Марущак, Насадюк, Ботака, Абазов, Пономаренко, Кротов, Носов, Катрич, Гордиенко, Кутьин.
"Динамо": Шунин, Калинин, Ордец, Рыков, Морозов, Хильмемарк, Нойштедтер, Филипп, Грулев, Шиманьски, Шейдаев.
11.39. О главных интригах стадии читайте в нашем превью игрового дня! Спасётся ли Кононов? Сможет ли ЦСКА прервать традицию вылетов в 1/16 финала? В каком настроении Краневиттер и Маммана выйдут на поле в Красноярске?
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11.35. Здравствуйте, уважаемые посетители Rusfootball.info! Сегодня в России большущий футбольный день: может, не по зрительской привлекательности матчей (хотя во многих регионах Кубок России вызывает ажиотаж), но по количеству - точно! Уследить за всем самым интересным и важным по ходу Вам помогут Роман Гуськов и Григорий Калёнов, для начала окинем взглядом сегодняшнюю обширную программу.
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