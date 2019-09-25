Такума Нисимура: ЦСКА настроен серьезно на матч с "Аланией"
Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с "Аланией", который состоится сегодня, 25 сентября, во Владикавказе.
Фото: официальный сайт ФК ЦСКА
"Приложим все силы, чтобы выйти в следующий раунд. Знаю, что ЦСКА уже несколько сезонов подряд оступается в 1/16 финала, и помню игру прошлого года в Тюмени. Мы настроены серьезно и хотим вернуться домой с победой", — цитирует Нисимуру пресс-служба ЦСКА.
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