Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Зенита" на матч 1/16 финала Кубка России, который пройдет сегодня в Красноярске.
"Енисей": Филиппов, Гарбуз, Рожков, Клещенко, Мильдзихов, Харитонов, Зотов, Савичев, Хубулов, Ланин, Долгов.
Запасные: Опарин, Бугаев, Киреев, Ганус, Сагуткин, Комков, Иванов, Ломакин, Песиков, Раздорских, Делькин, Саркисов.
"Зенит": Кержаков, Сантос, Осорио, Маммана, Караваев, Смольников, Краневиттер, Кузяев, Шатов, Мак, Сутормин.
Запасные: Васютин, Прохин, Иванов, Мусаев, Воробьев, Бачинский, Капленко.
"Енисей" и "Зенит" назвали стартовые составы на матч Кубка России
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