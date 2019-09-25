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"Енисей" и "Зенит" назвали стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Зенита" на матч 1/16 финала Кубка России, который пройдет сегодня в Красноярске.

"Енисей": Филиппов, Гарбуз, Рожков, Клещенко, Мильдзихов, Харитонов, Зотов, Савичев, Хубулов, Ланин, Долгов.

Запасные: Опарин, Бугаев, Киреев, Ганус, Сагуткин, Комков, Иванов, Ломакин, Песиков, Раздорских, Делькин, Саркисов.

"Зенит": Кержаков, Сантос, Осорио, Маммана, Караваев, Смольников, Краневиттер, Кузяев, Шатов, Мак, Сутормин.

Запасные: Васютин, Прохин, Иванов, Мусаев, Воробьев, Бачинский, Капленко.


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Теги: Енисей Зенит Кубок России
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