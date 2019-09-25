Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых от "Луча" (0:1) в матче 1/16 финала Кубка России.
"Это вообще ни в какие ворота не лезет! Невероятно обидно наблюдать за таким положением дел в "Динамо". Сейчас команду нужно встряхнуть переменами. В команде есть руководители, вот им и решать это. Проблема не только в тренере, их много. Основная состоит в том, что все, что было свое, — потерялось. Академия, которая была одной из лучших в стране, потеряна. Никакой инфраструктуры.
Главная команда должна работать в связке с другими подразделениями. В таких условиях, в которых сейчас находится "Динамо", лучшие игроки будут уходить из академии. Посмотрите на футбольные академии "Спартака", ЦСКА, "Локомотива": у них есть все условия, и лучшие мальчишки будут уходить туда. Невозможно сделать команду из игроков, которых привезли из разных точек планеты, никогда не будет единения, нужен костяк из своих.
У "Динамо" есть отличные молодые игроки — Евгеньев, Грулев, Москвичев. Эти парни выросли благодаря тому, что в свое время рубились с мужиками во второй лиге, так как мы вылетели в ФНЛ и не было молодежной команды. У "Спартака" есть вторая команда, у "Зенита", может, стоит с них брать пример? "Динамо" отстает на один-два шага от ведущих команд РПЛ", — цитирует Силкина "Чемпионат".
Сергей Силкин: "Динамо" отстает на один-два шага от ведущих команд РПЛ
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