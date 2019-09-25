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"Спартак" выиграл у "КАМАЗА" благодаря дублю Понсе

В матче 1/16 Кубка России "Спартак" выиграл у "КАМАЗА" со счетом 2:1.

Кубок России

1/16 финала

Голы: Понсе, 22, 76, Караев, 24 (пенальти)

"КАМАЗ": Кобзев, Евсеев, Бочаров, Криворучко, Аюкин, Кириллов, Воронин, Ушаков, Чёрный, Караев, Стефанович (Чушъялов, 61).

"Спартак": Ребров, Джикия, Жиго, Айртон, Рассказов, Крал, Зобнин, Бакаев, Тиль, Ларссон (Мельгарехо, 60), Понсе.

Предупреждения: Стефанович, 13, Крал, 29


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Теги: Спартак КАМАЗ
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