Главный тренер "Алании" Спартак Гогниев прокомментировал поражение от ЦСКА в 1/16 финала Кубка России.
"Благодарим болельщиков, что так болели за нас. Я считаю, что достойно играли. Могли играть в автобус, но это было бы неправильно. При счёте 2-1 были моменты.
Обидно вылететь из кубка, но не обидно проиграть такому сопернику. Отмечу ЦСКА, особенно впереди.
Видно, что скорости с ЦСКА другие, нужно подстраиваться, другой уровень сопротивление. С одного уровня на другой не перепрыгнешь. Может, индивидуально наши игроки не уступают игрокам ЦСКА, но игроки ЦСКА играют в такой лиге, где другая цена ошибки. Они играют в другой среде", - сказал Гогниев.
Rusfootball.info
Спартак Гогниев: обидно вылететь из кубка, но не обидно проиграть такому сопернику
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