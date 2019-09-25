Андрей Червиченко: Понсе специализируется по командам второго дивизиона - не в той лиге его клиенты затесались

Rusfootball.info прокомментировал победу красно-белых над КАМАЗом в 1/16 финала Кубка России - 2:1 и поражение московского "Динамо" от "Луча" на этой же стадии турнира - 0:1.

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко в интервью корреспондентупрокомментировал победу красно-белых над КАМАЗом в 1/16 финала Кубка России - 2:1 и поражение московского "Динамо" от "Луча" на этой же стадии турнира - 0:1.

Фото: Eurosport

- Да, дважды забил Понсе - большое событие, конечно, - сказал Червиченко. - Получается, что специализируется он по командам второй дивизиона. Стало быть, просто не в той лиге его клиенты затесались (Смеется.). Надо было вложить в этого игрока много миллионов, чтобы обыграть КАМАЗ еле-еле. Меня это поражает. После этих покупок и амбициозных заявлений они как минимум штук пять класть обязаны. А все остальное оправдание в пользу бедных. При этом ведь подавляющего преимущества красно-белых в этой игре не было.



- Как считаете, отставка Олега Кононова в ближайшее время произойдет?



- Мне кажется, сейчас уже смысла большого нет. Перед большим перерывом кое-как доковылять надо, а кардинальные меры применять в паузе в чемпионате. Но у руководства спартаковцев всегда много интригующего: они в любой момент могут его или отправить, или не отправить в отставку.



- В тяжелой ситуации находится "Динамо", которое уступило в Кубке России во Владивостоке "Лучу" - 0:1, а несколько дней назад потерпело поражение от "Сочи" в чемпионате страны. Что думаете о ситуации динамовцев?



- А они со спартаковцами, будто братья-близнецы. И покупки такие же, многомиллионные, но результата нет. Еще хуже чем у "Спартака", правда. Обе команды, если майками на поле поменяются, не отличить. Все очень-очень похоже. Так что нечему здесь удивляться тоже.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info