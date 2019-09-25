Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился впечатлениями после победы над "Аланией" (3:1) в 1/16 финала Кубка России.
"Матч для нас странным получился. Атмосфера — да, шикарная. И нам приятно играть при полных трибунах, и самим болельщикам понравилось. Было интересно побывать на старом стадионе. Поле только расстроило — его качество плохое.
Соперник? Откуда они, из второго по силе дивизиона? Нет, третьего! Но они могут играть в футбол, это точно. Жестко, но в атаку. Думаю, они достойны играть в лиге сильнее", - цитиует Магнуссона Sport24.ru.
Хердур Магнуссон: "Алания" может играть в футбол, это точно. Они достойны выступать в лиге сильнее
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