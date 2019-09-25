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Главный тренер "КАМАЗа": мы очень хорошо выглядели на фоне "Спартака"

Главный тренер "КАМАЗа" Михаил Белов прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

"Немного голос сорвал. Эмоции, которые есть после игры, не от поражения, мы очень хорошо выглядели на фоне «Спартака». Нам практически удалось реализовать все наши мысли и идеи в жизнь.

"Спартак" провел хорошую контратаку. Трибуны скандировали: "Молодцы!" Волнение, конечно, было. У нас есть молодые ребята в команде, не сказал бы, что это мандраж, мы вышли очень заряженными на матч. Однозначно занесем игру себе в актив.

Что касается реализации моментов, то разница в уровне есть. Кончено, такая команда, как "Спартак", нас должна обыгрывать, но наши игроки хорошо себя проявили", - цитирует Белова Sport24.ru.


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Теги: КАМАЗ Спартак
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