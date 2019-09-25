Полузащитник "Зенита" Роберт Мак поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Кубка России с "Енисеем".
"Я думаю, сегодня была непростая игра для нас. "Енисею" повезло забить мяч, и первый тайм завершился со счетом 1:0 в их пользу. Во втором тайме мы смогли показать настрой, переломить ход встречи и изменить счет на табло. Это самое важное в таких матчах — показать характер. Мы так и сделали, в результате чего победили.
У нас был необычный состав, многие игроки получили шанс выйти на поле, и было очень важно показать тренеру, что все игроки способны выйти на поле. Думаю, у нас получилось, мы неплохо действовали как команда и прошли в следующий раунд.
Сегодня я получил второй шанс выйти в стартовом сезоне в этом сезоне, первый был в матче против "Рубина", и каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде и забить гол. Я — атакующий игрок, и это моя основная работа, поэтому я очень счастлив, потому что мне это удалось в двух матчах подряд. Возможно, это поможет мне чаще появляться на поле", - цитирует Мака ФК "Зенит".
Роберт Мак: возможно, два забитых мной мяча помогут мне чаще появляться на поле
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