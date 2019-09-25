Защитник "Динамо" Григорий Морозов прокомментировал итог матча 1/16 финала Кубка России с "Лучом" (0:1).
"Все футболисты принимают это поражение близко к сердцу. Для нас делается все, но мы не показываем должного результата. Каждый должен задать себе вопрос, если кто-то не добегает или считает, что может сыграть вполсилы. Нужно быть требовательнее к себе. Только так мы сможем вернуть себе удовольствие от игры, а болельщиков на трибуны. Другого пути нет. Винить кого-то в наших неудачах абсурдно. Нужно, прежде всего, спрашивать с себя. Настала пора реабилитироваться!
Все команды из ФНЛ неуступчивы. Сегодня нам пришлось играть не только против дальневосточников, но и бороться с тяжелым газоном. Мы привыкли играть на хороших полях. И, наверное, успели позабыть, что такое неудовлетворительный газон. Получается, нам противостояли сразу две силы", - цитирует Морозова ФК "Динамо".
Григорий Морозов: винить кого-то в неудачах "Динамо" абсурдно. Нужно, прежде всего, спрашивать с себя
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