"Балтика" в серии пенальти обыграла "Локомотив" и вышла в 1/8 финала Кубка России

В матче 1/16 Кубка России "Балтика" в серии послематчевого пенальти одержала победу над "Локомотивом" (1:1, 4:1 по пенальти).



Кубок России



1/16 финала



Голы: Казаев, 75 - Эдер, 31.

Серия пенальти: Маркин - 1:0. Эдер - 1:0 (перекладина). Макарчук - 2:0. Мурило - 2:1. Альшин - 3:1. Дорофеев - 3:1 (вратарь).



"Балтика": Бориско, Тишкин, Плопа, Мещанинов (Наилсон, 89), Дудиев (Макарчук, 86), Альшин, Кашчелан, Казаев, Глушков, Маркин, Аллеф.



"Локомотив": Коченков, Кверквелия, Мурило, Рыбус, Идову, Коломейцев, Куликов, Тугарев (Титков, 109), Рыбчинский (Живоглядов, 84), Эдер, Джорджевич (Дорофеев, 91).



Предупреждения: Кверквелия, 46, Казаев, 52, Куликов, 64, Мещанинов, 71, Эдер, 82, Коломейцев, 85.