На матче с "Арсеналом" пожарные окатили фанатов "Факела" холодной водой при температуре +6

Нет слов. Фанатов «Факела» поливают пожарники ледяной водой в +6 на улице. А, тем временем, детям дарят футболки. И все это под веселые слова диктора: «Три, два, один. Выстрел!»

Источник: https://t.co/bL2oBSVzpC pic.twitter.com/b7pgb3IBM2