На матче с "Арсеналом" пожарные окатили фанатов "Факела" холодной водой при температуре +6

Как сообщает "Комсомольская правда", после гола воронежской команды в конце первого тайма местные болельщики применили пиротехнику, в результате чего загорелось сиденье.
Подъехавшие пожарные начали тушить кресло, направив при этом струю холодной воды на сидевших на трибуне фанатов. Температура воздуха сегодня в Воронеже составляла всего 6 градусов тепла.
Примечательно, что, по утверждению болельщиков, к моменту приезда пожарной машины сиденье уже догорало.
Нет слов. Фанатов «Факела» поливают пожарники ледяной водой в +6 на улице. А, тем временем, детям дарят футболки. И все это под веселые слова диктора: «Три, два, один. Выстрел!»— Александр (@optaluna) September 25, 2019
Источник: https://t.co/bL2oBSVzpC pic.twitter.com/b7pgb3IBM2