Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с "Химками" (0:3).
"К сожалению, "Химки" были сегодня сильнее нас в единоборствах, они были агрессивнее нас.
Конечно, есть понимание, как выбраться из этой ситуации. Если взять сегодняшние голы, то первый — это пенальти, когда мяч попал в руку, второй гол — неудачная ошибка Сорокина, и нападающий "Химок" остался один, третий гол пропустили, когда мы хотели атаковать.
Может быть, в матче с "Зенитом" голы пропускали из-за своих ошибок, но сегодня, скажем так, был элемент случайности. Конечно, у нас есть понимание, и мы хотим исправить эту ситуацию.
Готовы ли к тому, что тренерский штаб отправят в отставку? Любой тренер скажет, что не думает об этом. Ответ на вопрос заключался в предыдущем ответе о том, есть ли понимание, как исправить ситуацию", - цитирует Докампо ФК "Рубин".
Главный тренер "Рубина" высказался о возможной отставке после разгрома от "Химок"
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