В среду "Краснодар" вылетел из Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/16 финала "Нижнему Новгороду".
Автором единственного гола на 78-й минуте стал нападающий хозяев Александр Ставпец. Вдобавок 30-летний форвард забил "Краснодару" 500-й гол в официальных матчах за всю историю существования клуба.
Также стоит отметить, что "Краснодар" проиграл 3-й официальный матч за 6 суток с 19 сентября по 25 сентября 2019 года (сперва "Базелю" 0:5 в Лиге чемпионов, а затем ЦСКА в РПЛ 2:3). Это самая быстротечная серия из трех поражений команды в ее истории, причем все эти игры команда провела в разных турнирах. Суммарно же это 6-й случай, когда "быки" проигрывают три и более официальных матча подряд, причем более, а именно пять раз, они уступили лишь однажды, в сезоне 2017/2018.
Sport24
"Краснодар" пропустил 500-й официальный гол в истории клуба, проиграв 3-й матч за 6 суток
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