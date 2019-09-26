Ивелин Попов: "Ростов" хочет пройти в Кубке России как можно дальше

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с "Мордовией" (2:0), а также поделился ожиданиями от встречи со "Спартаком" в следующей стадии.

Фото: ФК «Ростов»