"Игры на выбивание всегда сложные. Каждая команда понимает, что одна ошибка будет обойтись очень дорого. Рад, что мой гол помог "Ростову" одержать победу.
Что касается следующего матча со "Спартаком", то у нас до этого еще есть встречи в Премьер-лиге, нужно думать об этом. О "Спартаке" лучше говорить непосредственно перед игрой. Но в этом сезоне мы хотим пройти в турнире как можно дальше, у нашей команды для этого есть все", — цитирует Попова пресс-служба клуба.
Ивелин Попов: "Ростов" хочет пройти в Кубке России как можно дальше
Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с "Мордовией" (2:0), а также поделился ожиданиями от встречи со "Спартаком" в следующей стадии.
Фото: ФК «Ростов»
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