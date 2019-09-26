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Защитник "Урала" Насыров предположил, что "КАМАЗ" выглядел лучше "Спартака" в матче Кубка России

Защитник "Урала" Исламжан Насыров отметил, что в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России "КАМАЗ" — "Спартак" (1:2) команда из Набережных Челнов смотрелась лучше.

"Когда пришли в раздевалку, знали, что "Арсенал" прошел дальше. Мне было интересно, как сыграет "КАМАЗ". Там главным тренером работает мой бывший наставник, с которым мы вместе работали в "Носте". Также там играет много знакомых. 1-2 они проиграли. Но я списывался с другом, он говорил, что лучше "Спартака" смотрелись, были моменты, могли выиграть", — цитирует пресс-служба клуба Насырова.


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Теги: Урал КАМАЗ Спартак Москва Кубок России
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